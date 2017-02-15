林口5萬噸配水池啟用 供水更穩定

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新北市長朱立倫（右4）15日參加林口區5萬噸配水池，啟用典禮。未來可大幅縮短停水後復水時間，改善供水品質。（新北市府水利局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月15日

新北市林口區5萬噸配水池今天啟用，未來可有效調節林口地區供水，如遇缺水、颱風或不可預知天災停水時，可大幅縮短停水後復水時間，改善供水品質。

新北市長朱立倫參加啟用典禮時表示，為穩定供水及因應人口急速成長需求，多次要求台灣自來水公司增設配水池，以緩和林口地區供水量不足問題。

朱立倫表示，林口地區是新北市近年發展最快速的區域，包括人口數成長最多，由升格前6、7萬人，到目前已近11萬人。

當地基礎設施也最多，且都已逐步完工啟用。例如，機場捷運線通車、中山高速公路五楊高架完成、新的行政大樓、警察分駐所、消防分隊、學校、國民運動中心、公園、市場等。

新北市府提供寶林路與文化三路口，運動休閒中心用地，作為配水池工程。啟用後，除可有效調節林口地區供水，更可大幅縮短停水後復水時間。

市府水利局表示，配水池上方，規劃成運動公園及綠地，搭配東側的林口國民運動中心，南側的滯洪池，形成大型供民眾休憩場所，提升林口區居住品質。1060215

(中央社)