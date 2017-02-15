浩鼎案開庭 律師談名譽翁啟惠聞言拭淚
前中央研究院長翁啟惠因浩鼎案被控涉貪遭訴，台灣士林地方法院今天首度開庭，律師陳述10多年來沒看過像翁重視名譽大於生命的人；牽動翁情緒一度拭淚並強調會全力捍衛清白。
士院今天開庭調查翁啟惠與台灣浩鼎生技股份有限公司董事長張念慈是否有境管必要，翁啟惠的辯護律師向法官說，當律師10多年，沒看過這麼重視名譽大於生命的人，每次討論案情都在說對於台灣生技產業的願景；翁啟惠聽到律師談話後難忍情緒，不禁當場拭淚。
翁啟惠向法官重申，絕對沒有不法及意圖，但檢方仍斷章取義、草率起訴，令人十分遺憾，也說自己的學術研究遍及各地，全世界的人都認識他，若真潛逃出境，肯定會遭通緝，沒可能會逃亡。
他說，更重要的，他有很多國際會議要開，若境管無法出國開會，會阻礙推廣台灣學術發展，對國家及個人來說都是損失。
翁啟惠也說，他沒有忘記回國要幫助台灣生技產業發展的初衷，如果逃亡，對他的人格是非常嚴重的羞辱，讓他在學術界將無立足之地，而且，一個逃亡的前中研院長名聲，也會烙印在中研院及他的家人身上；合議庭諭知候核辦。
翁啟惠被控任中研院長期間，涉嫌收受張念慈給予的300萬股（3000張股票），以當時股價一股新台幣31元換算，不法獲利9300萬元，並將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥。
台灣士林地方法院檢察署1月9日偵結，依違反證券交易法內線交易罪，起訴張念慈等人；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌，起訴翁啟惠及張念慈。1060215
(中央社)
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