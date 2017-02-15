德人質命危 菲堅持不付贖政策

在德籍人質呼籲有關當局向綁匪支付贖金之際，菲律賓政府堅持不與恐怖分子談判的立場，但表示將竭盡全力援救人質。

馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天在記者會上重申，「政府堅守不付贖金政策。政府軍已接獲指示，加強針對恐怖分子的軍事行動，政府將努力救出被恐怖分子挾持的所有人質。」

網路上昨天出現德國籍男子坎特納（Jurgen Kantner）求助的影片。他在影片中說，「海盜們」如果在2月26日下午3點以前拿不到3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，他將被處決。

坎特納是於去年11月5日夜間至6日清晨之間，在菲律賓與馬來西亞交接海域被綁，押到菲國南部叢林。他的妻子已不幸遇害。

另方面，菲政府軍蘇祿特攻隊司令官索貝哈那（Cirilito Sobejana）說，軍方已掌握坎特納的所在，因人質不斷被移動，軍方正持續密切監控中。

索貝哈那說，軍方目前有12營的陸軍部隊，外加海、空力量支援，擁有足夠的兵力執行援救行動。

他表示，1營約有500名士兵，軍方希望覆蓋整個蘇祿島（Sulu），特別是人質所在區域，最終把人質平安救出。

索貝哈那稱，恐怖組織阿布沙伊夫現已喪失創立時的理念，淪為靠綁架籌措經費的盜賊團體，但因擁有地方民眾的支持，導致軍方在清剿上遭遇困難。

軍方情報顯示，阿布沙伊夫手中仍握有至少27名菲籍及外籍人質。阿布沙伊夫取得贖金後，也會分給地方民眾，藉此攏絡人心。1060215

(中央社)