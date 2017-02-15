讀北市公幼 父母一方也需設籍

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台北市公立幼兒園今年新增16班、480個名額，擴大4至5歲幼兒入園機會，不過，今年新增規定，除幼兒設籍北市，父母一方或監護人也需設籍同戶。

教育局資料顯示，今年設籍北市2至5歲幼兒約10萬人，因公幼每月平均收費約新台幣5000元，每年備取人數多達千人，供不應求。

教育局長曾燦金表示，106學年度將在往年招生皆額滿的10所公幼增1班、2所增2班，剛完成校舍補強的中正幼兒園也從3班恢復為5班，共增16班。

曾燦金說，增加招生名額後，北市4至5歲幼兒入園機會也增加，與往年不同，今年新增父母一方或監護人需與幼兒設籍同1戶規定，「主要希望就讀幼兒園的真的住附近。」

曾燦金說，預計6年內將北市公幼、非營利、私立比拉為4：3：3，公幼錄取率拉到7成5。目前北市共有15所非營利幼兒園，今年會再增加7園。

公幼招生作業將在5月24日至26日分3階段進行，每階段每位幼兒以登記1園為限，登記時間為每天上午8時30分至下午1時，登記人數若超額，翌日下午2時進行電腦抽籤。1060215

(中央社)