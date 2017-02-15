國五死亡車禍 檢約談旅行客運業者到案

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士林地檢署偵辦國道5號遊覽車33死車禍案，為釐清事故肇因，襄閱主任檢察官陳錫柱今天指出，晚上開始約談蝶戀花旅行社、友力通運公司業者到案說明。

國道5號13日晚上9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

士林地檢署為了釐清案情，除了在事故發生時派員到場了解外，主任檢察官吳怡明、檢察官陳彥章與鑑識人員昨天也前往停放肇事車輛的高公局木柵公務段勘查車體。

由於椅墊、電視等內裝嚴重毀損，車頂與車體也嚴重分離，車室內部更是血跡斑斑，為了方便比對，要求遊覽車業者「友力通運公司」調派同款的車輛到場，以便釐清肇因。

陳錫柱指出，目前現場、車體勘驗部分初步完成，將於晚上6時30分開始約談蝶戀花旅行社、友力通運等業者到案說明。

另外，也發函調取遊覽車從農曆春節期間迄今的ETC使用紀錄、司機住家、車禍當日從武陵農場回程台北的沿線監視錄影資料。1060215

(中央社)