新PU跑道不會進沙，學童歡喜滾輪胎

嘉義市港坪國小小朋友在新PU跑道開心滾輪。（廖素慧攝）

嘉義市港坪國小師生宣示反霸凌。（廖素慧攝）

嘉義市港坪國小開學馬上有新的PU跑道使用，小朋友興奮地跑跳，很開心「PU跑道不會有沙子跑進鞋子裡」。校長黃金木表示，新PU跑道於過年前才完工，趕上新學期讓師生有更優質的跑道運動。

港坪國小今天舉辦「愛運動．反霸凌」趣味活動，全校680位師生參加，在新的PU跑道上滾輪胎，象徵「霸凌滾出校園」，學生跑跑跳跳，雀躍不已。5年級陳姓學童開心地說，新跑道看起來像一條火紅的蕾絲，很漂亮，而且有彈性，跑步也不會有沙跑進鞋子，很舒服。

黃金木表示，港坪國小原先紅土跑道使用約10年，已破損不堪使用，教育部體育署補助經費265萬元換PU跑道，去年8月動工，今年1月26日完工，實際造價約226萬元

，新的PU跑道是全密式PU，吸震力、彈性度均佳，使用年限約8至12年。

(中時)