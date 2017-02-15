暖警一句話說進心坎裡 憂鬱阿伯不跳河了
「一定要關心你啊！要不然做警察要幹嘛。」潮州警分局昨天晚上獲報有民眾疑似要跳河自殺，光華所立即派員到場勸阻，果真發現1名王姓男子坐在橋墩上，情緒相當不穩，見到警方靠近還直說自己沒做壞事，直到聽聞警方頻頻釋出關心話語，才卸下心防放棄輕生念頭。
警方指出，王男因與妻子發生爭執，一氣之下跑到舊潮州大橋吹風消氣，但本身患有憂鬱症，加上當下又喝酒欲澆愁，不料卻越喝越焦愁，隨時都有可能往下一躍，警員張正賢、蕭愷德及實習員洪慈英到場時，王男已坐在橋墩上，且對3人的靠近不懷好感。
王男一見警方靠近，曾態度強硬拒絕任何人接近，但警方仍耐心地釋出善意，隨後趁機將他拉下橋下，途中還不忘安撫他說「我會抱著你，這是為了你的安全」，但王男仍是嚇到，他直說「我又沒做壞事」，警方立即回答「關心你啊」。
王男有點不敢置信對方的答話，警方見狀後又補說一句「一定要關心你啊！要不然做警察要幹嘛」，王男聽聞後馬上雙手合十輕輕道聲「感恩」，心情也似乎豁然開朗，在跟警方解釋一切始末後，還逗趣地說「看著水流，不會跟著水流走」；最後他在警方的護送下平安返家，其家人也相當感謝警方的協助。
(中時)
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