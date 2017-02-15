企業家拋磚引玉 捐警車助治安

企業家為地方治安盡一份心力，今捐贈竹東分局3部警用巡邏車。（莊旻靜攝）

為了感謝警務人員執勤辛勞，新竹縣春堂建設董事長邱明春，今天一口氣捐贈竹東警分局3輛警用巡邏車，將提供給竹東、二重埔、下公館派出所使用，汰換舊車換新車，縣長邱鏡淳昨天也特別頒發感謝狀。

邱鏡淳指出，「工欲善其事，必先利其器」，在政府資源有限的狀況下，民間力量更彌足珍貴，邱鏡淳也讚許邱明春是企業回饋社會的典範，希望能透過拋磚引玉，影響更多有能力的人發揮愛心。

邱明春說，春堂建設公司位在竹東鎮，此次一口氣捐贈3台警用巡邏車，除了感謝警察平日工作辛勞外，也希望能更新警用設備，提升警務人員值勤安全，維繫竹東人的治安，也讓他有機會為守護家園盡一份心力。

新竹縣警察局長溫枝發表示，警用裝備與維護治安息息相關，也感謝邱明春對於警察工作的支持，讓同仁感受到新竹縣濃厚的人情味、警民之間的緊密聯繫，也為警察工作打氣，更加努力維繫治安。

(中時)