開車恍神別硬撐 休息15分鐘再上路

不少人都有開車打瞌睡經驗，專家今天表示，如果開車時恍神，「距離睡著就不遠了」，應立刻停車休息15到20分鐘，不要硬撐。

張先生日前深夜下班，因工作疲勞，開車時不自覺睡著，突然「碰」一聲，和另一台車擦撞，幸好人沒受傷。但不是所有人都跟張先生一樣幸運。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所長郭育良今天表示，很多人都有開車時不小心睡著的經驗，如果開車時出現「恍神」狀態，就應該要特別注意，恍神距離睡著已經不遠了。

郭育良說，發現自己疲勞駕駛時，應該立刻停車休息，不要自認為「撐得住」，因為睡著沒辦法控制，很多人想說「反正快到家了」，硬撐結果就發生憾事。

他也表示，有些人因服藥、睡眠品質不好、有睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病等，本來就是開車可能不小心睡著的高危險群，駕駛應該格外注意。

中華大學運輸科技與物流管理學系教授蘇昭銘受訪時表示，他研究發現，很多人以為抽根菸、把車窗打開、把車內音樂調大聲就可以提神，「但通常效果都不好」，最好的方式應該是休息15到20分鐘，但也不建議長時間休息，如果休息過長可能進入深層睡眠，引起惰性，反而不容易恢復精神。

蘇昭銘說，避免疲勞駕駛的最好方式就是不要長時間開車，最好每開車2小時就休息15分鐘。

對於遊覽車司機每開車4小時就要休息半小時；蘇昭銘表示，司機在這種「休息」時間到底有沒有休息很難說。他曾觀察過一家客運公司，司機休息時間就會跑去打電動玩具，「這樣算休息嗎？」如果司機休息時一直滑手機，也不見得能達到休息效果。

蘇昭銘說，政府應正視駕駛員休息時間的自我管理問題，如作息不正常、睡眠不規律，或休息時間打麻將、喝酒等耗費精神的休閒活動，不能達到休息效果，還造成上班時的勞累。1060215

(中央社)