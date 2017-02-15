慶餘堂參藥號負責人違藥事法 獲緩刑
知名枇杷膏老店「慶餘堂參藥號」負責人郭豐裕，被控違反藥事法遭起訴。台北地方法院今天審結，考量郭豐裕認罪，判刑8個月、緩刑3年，須支付公庫新台幣25萬元，全案確定。
本案源於郭豐裕5年多前在沒有製造商許可證和工廠登記證的情況下，販售中藥材商品（枇杷膏），被依違反藥事法判刑4個月、緩刑2年確定。
不過，又有民眾檢舉，高齡80多歲的郭豐裕，仍持續熬製且販售具有中藥成分的枇杷膏；雖然郭豐裕辯稱，接受特定顧客訂貨後才製作枇杷膏，但檢察官調查發現，郭將商品販售給不特定的客戶，去年再度將其起訴。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。