慶餘堂參藥號負責人違藥事法 獲緩刑

知名枇杷膏老店「慶餘堂參藥號」負責人郭豐裕，被控違反藥事法遭起訴。台北地方法院今天審結，考量郭豐裕認罪，判刑8個月、緩刑3年，須支付公庫新台幣25萬元，全案確定。

本案源於郭豐裕5年多前在沒有製造商許可證和工廠登記證的情況下，販售中藥材商品（枇杷膏），被依違反藥事法判刑4個月、緩刑2年確定。

不過，又有民眾檢舉，高齡80多歲的郭豐裕，仍持續熬製且販售具有中藥成分的枇杷膏；雖然郭豐裕辯稱，接受特定顧客訂貨後才製作枇杷膏，但檢察官調查發現，郭將商品販售給不特定的客戶，去年再度將其起訴。1060215

(中央社)