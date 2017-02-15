認識台灣徵答活動 謝長廷頒獎給日童
駐日代表處與日本「每日新聞」去年12月首度合辦「認識台灣有獎徵答」活動，今天在東京舉行頒獎典禮，駐日代表謝長廷親自頒獎給3名中獎的幸運學童，還特別準備驚喜禮。
「認識台灣有獎徵答」活動的頒獎典禮，今天在每日新聞社的總公司舉行，由謝長廷親臨主持頒獎給獲得頭獎的3位幸運小朋友。
「認識台灣有獎徵答」活動由駐日代表設計，利用日本小學放寒假期間，鼓勵小學生與家長共同閱讀「兒童新聞」報有關台灣現況的報導，從中尋找問題答案。並在每日新聞「認識台灣有獎徵答」專屬網頁作答。共有3755位小朋友上網作答，其中3740位答對並取得抽獎機會。
活動於去年12月31日截止，今年1月下旬進行電腦隨機抽獎，頭獎者有3人，可獲台灣3日遊往返的華航機票及住宿券，貳獎是裝有紀念幣、台鐵太魯閣號模型，利用咖啡渣抽出的纖維製成環保汗衫等物品的福袋獎10名。
謝長廷當場宣布，特別準備禮物要讓大家驚喜，那就是東京知名小籠包餐廳餐券，建議去台灣之前，先在東京品嚐小籠包，到了台灣再品嚐在地風味小籠包。
謝長廷對媒體表示，他瀏覽一下得獎人的資料得知，有的小朋友是從地球儀去找到台灣、有的小朋友說將來想當航空公司的職員，能到海外去。還有小朋友說很喜歡去台灣。
頭獎者之一、小學1年級的福村太郎在母親的陪同下前來領獎。太郎說：「很想去台灣吃螃蟹。」太郎的母親表示，實在太想去台灣了，還沒等到抽獎結果出爐，1月就帶太郎去台灣旅遊了。她覺得台灣人和日本人很相近、台灣的地鐵很便捷、餐飲很好吃，台灣和日本很像，很安全，很期待第二次的台灣行。
每日新聞社專務取締役東京本社代表武田芳明表示，旗下的「兒童新聞」報每年推出3次（寒、暑假、春假），以首都圈為主，約發行135萬份。這次是首度舉辦「認識台灣有獎徵答」。1060215
(中央社)
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