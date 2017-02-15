機捷試營運 新北提供110條捷運公車
新北市政府交通局今天表示，已備妥110條公車路線，提供機場捷運轉乘接駁服務，其中，新闢的7條捷運公車路線，將配合捷運機場線16日試營運，同步上線。
新北市政府交通局表示，桃園捷運機場線在新北市境內共有A3新北產業園區、A4新莊副都心、A5泰山站、A6泰山貴和站及A9林口站。
除既有路線103條外，市政府交通局已陸續核定7條新增路線：A3站：958(由捷運先嗇宮行經三重光復路、新莊化成路及新北產業園區內)、959(由捷運先嗇宮行經三重光復路、新莊頭前路)，共有96班次。(試營運期間48班次)
A5站：960(由捷運新莊站行經新莊國民運動中心、新莊田徑場及新莊高中及捷運泰山站)、899(由捷運蘆洲站行經泰山泰林路、明志路及五股洲子洋重劃區、成泰路至捷運蘆洲佔，可接駁蘆洲、五股及泰山區民眾及機場捷運泰山站)，共有96班次。(試營運期間92班次)
A9站：854(由林口站行經長庚醫院、林口三井、林口區公所及醒吾科大學)、961(師大林口校區站行經麗園一街及捷運林口站)、962(中華路站行經大崙公園及捷運林口站)，共計56班次。(試營運期間56班次)
交通局表示，新闢7條路線除接駁當地居民前往捷運站，也連通台北捷運及機場捷運的重要站位。因機場捷運屬試辦，公車接駁班次，將視實際情形調整加班。
交通局說，同步開放機場捷運周邊6個YouBike站，方便民眾可搭公車，或騎YouBike體驗機場捷運。
查詢相關訊息民眾，可利用新北市公車動態資訊系統網站（http：//e-bus.tpc.gov.tw）連結台北市公車路線查詢，及免付費電話語音（0800-00-5284）掌握候車時間。1060215
(中央社)
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