副總統：立法院會讓年金改革成功
副總統陳建仁今天表示，年金改革過程雖然吵吵鬧鬧，但政府有決心，改革已到收尾階段，年金改革法案會在這會期送到立法院，立法院會認真打拚在這會期讓年金改革成功。
陳副總統今天參加台灣國家聯盟舉辦的2017年「用台灣的名行入國際」募款餐會致詞時表示，台灣民主自由是經過一代一代努力打拚才爭取到的，經過三次政黨輪替，去年這次是完整的政黨輪替，這樣不簡單的成就是全體台灣人的光榮，也是台灣的驕傲。
副總統說，台灣的成功得到國際社會的肯定，不久之前，美國智庫自由之家公布2017年報告，台灣連續19年被認定是自由國家，滿分100分，台灣自由程度得到91分，比美國89分還高，這是大家努力打拚的驕傲。
他說，他上週接受法國十字架報訪問時和法國記者說，台灣自由民主是亞洲燈塔，亞洲民主發展受到很大影響；他日前接見亞太自由民主聯盟、新加坡國會議員說，台灣民主是個重要的模範。
陳副總統說，去年大家把選票投給總統蔡英文和他，不只讓台灣民主越來越好，過去9個月，蔡總統、他和行政團隊不辜負大家期望，用最大努力推動每項改革，不會讓大家失望，改革有很多挑戰，很辛苦困難，最近剛完成年金改革國是會議，這是用行動證明台灣是個可以理性討論公共議題的社會。
他表示，日前蔡總統在年金改革國是會議上說，年金改革可以成功，台灣沒有其他改革不能成功；年金改革委員會雖然吵吵鬧鬧，但政府有決心，改革已經到收尾階段，這些法案會在這會期送到立法院，立法院會認真打拚在這會期讓年金改革成功，其他改革例如司法改革或轉型正義就會成功。1060215
(中央社)
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