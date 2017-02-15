嘉義烏骨雞染禽流感 撲殺885隻
嘉義縣朴子市一處烏骨雞養禽場確診感染H5高病原性禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所今天立即採取撲殺清場作業，撲殺885隻烏骨雞，並進行清潔消毒，防止疫情擴大。
嘉義縣家畜所表示，朴子市一處烏骨雞養禽場經農委會家畜衛生試驗所確診感染H5高病原性禽流感，家畜所接獲指示後，除撲殺885隻烏骨雞外，後續將雞隻屍體連同打包墊料及飼料送交焚化爐銷毀，並針對場內外及周邊環境進行清潔消毒。
嘉義縣家畜所長李建霖表示，因應禽流感疫情，除加強移動管制外，也增加監測頻度及範圍，案例場1公里內禽場全部移動管制並監測採樣，5公里內加強疫情訪視，採樣頻率每月2次，持續3個月，經檢測無病毒後，才可運送屠宰。
李建霖呼籲，禽肉需煮熟才可食用，方可確保安全無虞。同時籲請養禽業者，務必自主落實各項防疫工作，發現飼養禽隻有異狀，也請立即通報。1060215
(中央社)
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