騎士擦撞輕軌致掉漆 高捷不排除求償

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高雄輕軌不收費營運已一段時間，仍有很多民眾搶著穿越輕軌軌道。今天下午1名男子騎機車擦撞輕軌，造成列車第3節漆面脫落，高捷不排除向肇事者求償。

高捷說，輕軌列車下午5時18分從C4行駛C5夢時代站時，以時速20到30公里行駛，第3節車廂遭1名騎機車男子攔腰撞上，列車隨即停駛，所幸未造成人員傷害。

高捷指出，輕軌有「優先路權」，肇事者未禮讓輕軌先行，還將列車撞到落漆，高捷不排除向肇事者求償。

高捷指出，營運以來，已發生多起民眾搶先穿越輕軌優先路權，並發生擦撞事件，有汽車、自行車及機車的事故，致輕軌行駛短暫停擺。

警方偵訊肇事男子，他表示騎機車沒注意列車行駛，也沒注意到當時的路況，警方還在協助釐清肇事責任。1060215

(中央社)