天然氣無人駐守 業者：遠端監控

週刊報導，欣隆天然氣公司設在八堵的供管中心原本有派員駐守，近來入夜卻唱空城，萬一發生異常，恐引發重大傷亡，該公司工務經理彭冠彰（圖）15日表示，24小時派員遠端監控，安全絕對無虞。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月15日

週刊報導，欣隆天然氣公司設在八堵的供管中心原本有派員駐守，近來入夜卻唱空城，萬一發生異常，恐引發重大傷亡，該公司今天表示，24小時派員遠端監控，安全絕對無虞。

欣隆天然氣公司工務經理彭冠彰表示，基隆市所有的儲氣槽都已廢止，基隆地區主要由八堵在內的2座供氣站和6座減壓站供應天然氣，現在只是將八堵監控中心人員和設備移回到總公司。

他說，公司除花費上百萬元遷移並更新設備外，總公司仍維持24小時3班輪值監控輸儲設備，隨時都能偵測漏氣、火災和地震等情形，報導指出可能因實施一例一休而精簡人事，實屬誤會。

彭冠彰表示，八堵監控中心晚間雖然沒有人員駐守，但公司已在多處增設監視器並與保全公司簽約，一旦發現宵小闖入，保全會立刻派員趕往現場處理，另外，萬一發生漏氣等狀況，警報器也會發出聲響，監控中心會立即調整壓力，並可視情況從遠端遙控遮斷，「安全絕對無虞」。

市府工務處長張元良說，天然氣事業的申請、核准、變更等主管單位為經濟部，市府則是監督單位，負責天然氣事業相關申請的轉陳。欣隆天然氣公司在去年12月5日曾向市府報備遷移，市府也要求務必落實24小時監控，都有掌握相關進度，並非不知情。1060215

(中央社)