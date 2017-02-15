天然氣無人駐守 業者：遠端監控
週刊報導，欣隆天然氣公司設在八堵的供管中心原本有派員駐守，近來入夜卻唱空城，萬一發生異常，恐引發重大傷亡，該公司今天表示，24小時派員遠端監控，安全絕對無虞。
欣隆天然氣公司工務經理彭冠彰表示，基隆市所有的儲氣槽都已廢止，基隆地區主要由八堵在內的2座供氣站和6座減壓站供應天然氣，現在只是將八堵監控中心人員和設備移回到總公司。
他說，公司除花費上百萬元遷移並更新設備外，總公司仍維持24小時3班輪值監控輸儲設備，隨時都能偵測漏氣、火災和地震等情形，報導指出可能因實施一例一休而精簡人事，實屬誤會。
彭冠彰表示，八堵監控中心晚間雖然沒有人員駐守，但公司已在多處增設監視器並與保全公司簽約，一旦發現宵小闖入，保全會立刻派員趕往現場處理，另外，萬一發生漏氣等狀況，警報器也會發出聲響，監控中心會立即調整壓力，並可視情況從遠端遙控遮斷，「安全絕對無虞」。
市府工務處長張元良說，天然氣事業的申請、核准、變更等主管單位為經濟部，市府則是監督單位，負責天然氣事業相關申請的轉陳。欣隆天然氣公司在去年12月5日曾向市府報備遷移，市府也要求務必落實24小時監控，都有掌握相關進度，並非不知情。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。