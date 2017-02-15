新北公布去年勞檢客運業 裁罰都是超時

我要評比

司機超時工作、未給例假休息，被指為可能是國道5遊覽車肇禍原因。新北市政府勞工局勞動檢查處今天公佈去年勞檢國道客運業者紀錄，裁罰新台幣210萬，都是勞工超時工作。

勞工局今天晚上表示，大有巴士、國光客運及統聯客運，更是每次專案檢查受罰的常客。明天起，將加強專案檢查遊覽車業者工時，如司機仍有超時或連續出勤，將從重處罰，直至業者改善為止。

勞工局表示，「靠行」的遊覽車司機，實際掌控車上乘客及用路人安全，建議交通部及交通部觀光局等中央部會，應全面審視法規，對「靠行」的自營作業者源頭管理，才能有效解決各種弊端。

勞工局表示，過去每年都固定專案檢查國道客運業2次以上，前年更曾對轄內48家遊覽車客運業，查核駕駛工時。

勞工局針對以往的裁處紀錄分析，客運業者經常性違規事項為，使勞工超時工作，及未給勞工例假。

勞工局長謝政達說，依過去勞檢經驗，遊覽車司機與運輸業者，多半為「靠行」關係，實際上，為自營作業者。他們的工作、休息時間彈性，不受限於勞基法工時、休假規範，實施勞動檢查的成效有限。1060215

(中央社)