金正男為何赴馬 因要會情婦
馬來西亞星洲網透露，金正男有情婦在星馬，因此頻繁來往新加坡和馬來西亞。金正恩上台後，經常有人看到金正男出沒在星馬等地的高級酒店。
新加坡媒體則指出，金正男在情人節前一天遭到毒殺，有稱他要前往和情婦會面，最近頻繁往來馬來西亞和新加坡，沒想到竟魂斷機場。金正男頻到星馬會情婦。同時也傳說金正男一直主要居住在馬來西亞、新加坡等東南亞地區。
外界好奇，金正男為何在馬國被暗殺？據《經濟日報》指出，答案很簡單，馬來西亞是少數與北韓保持緊密關係的國家；北韓因研發導彈與試射而遭到國際社會制裁。馬來西亞公民與北韓公民無須辦理簽證，即可進入對方國家。
由於方便北韓人進出，金正男因此命喪馬來西亞。
星州網報導，馬國移民局總監拿督斯裡慕斯達法指出，金正男在機場還未經過移民局櫃檯就已經遇害。
另外，馬國雪蘭莪總警長拿督斯里阿都沙馬指出，警方已拒絕北韓要求領取遭刺殺的金正男遺體。
馬國星洲網今天報導，警方要求北韓當局，根據正式程序領取。斯里阿都沙馬說，北韓駐馬大使館昨日有派人到布城醫院要求領走金正男的遺體，不過由於金正男的剖屍還沒進行，警方拒絕了他們的要求。
「警方於今早將金正男的遺體轉送吉隆坡中央醫院，進行解剖工作，預料今天下午就可以完成解剖工作。」
阿都沙馬說，警方還在展開調查工作，並強調如若剖屍結果顯示金正男死於他殺，警方會採取相應的行動。
北韓駐馬來西亞大使館今日照常開放辦公，目前未對駐守在外的媒體發表任何言論。15日北韓使館大使座車掛著國旗進出，可能奉命想了解金正男被刺的後續發展。有媒體拍到北韓大使出現在吉隆坡醫院法醫部門。
(中時電子報)
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