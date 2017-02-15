新北國小教師甄試 今年新增偏鄉組
新北市教育局今日公布，今年度國小暨幼兒園教師甄選初試將於6月11日舉行，而考量偏鄉國小教師流動率大，今年國小組新增「偏鄉組」，該組錄取的教師要服務滿6年才能申請調動，並且配合學校需求到鄰近區域跨校專長授課。
教育局公布106學年度國小暨幼兒園教師甄選將訂於6月11日舉辦初試、6月25日舉辦複試，預計4月中旬公告甄選簡章、5月初公告考試缺額。
不過，今年別於以往，將於國小教師甄選將新增「偏鄉組」，考生屆時可依意願選擇報考「一般組」、「原民組」或「偏鄉組」。而偏鄉組複試階段考試內容也會融入混齡教學元素，將教學演示時間增加至15分鐘。
教育局表示，偏鄉組正式錄取者將依據偏鄉學校師資需求進行分發，並於鄰近區域進行跨校巡迴專長授課（視本市公告之缺額性質為準），且應實際於該校服務滿6年（服務年資採計至當年度7月31日），始可申請市內（外）教師介聘及各縣市政府辦理之教師甄選。
其次，為提升初試之鑑別度，調整初試各類科題目數由原50題增至60題，配分依試題類別進行調整，應試時間仍維持90分鐘；詳細內容將公告於甄選簡章中，請考生預為準備。
教育局表示，預計3月初就會先於新北市教育局網站教育公告區及新北市教師聯合會甄選報名系統公告初試考場位置，方便考生提早安排住宿。
(中時)
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