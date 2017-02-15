心情不好拿長槍打狗 警逮毒嫌
台東特教學校附近，日前傳出有狗遭民眾拿長槍射擊，狗的腿上還留下鉛彈，警方調閱監視器畫面，鎖定前科累累的林姓男子，昨天將他逮捕到案，並在他的住家搜出作案用長槍、毒品殘渣袋等。林男供稱原本已經向女友求婚成功，昨天情人節要登記結婚，沒想到卻早一步被逮。
警方日前接獲民眾有狗中彈的報案後，鎖定轄區前科累累的林男涉有重嫌，並展開跟監行動，發現林男的住處不時傳出改造槍枝的金屬加工聲響，因此向法院聲請搜索票，昨天時機成熟上門搜索，除了找到作案槍枝，還起出改造槍枝工具及毒品殘渣袋。
林男供稱當天因為與女友吵架、心情不好，才會持長槍射擊狗，對於作案坦承不諱，警方訊後將他依毒品危害防制條例及動物保護法移送偵辦。
(中時)
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