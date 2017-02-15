防堵禽流感 三重破獲私宰雞鴨

新北市農業局15日於三重查獲違法屠宰雞鴨，現場沒入50公斤雞肉屠體及30隻鴨，林姓負責人坦承私宰。（池雅蓉翻攝）

新北市農業局15日於三重查獲違法屠宰雞鴨，現場沒入50公斤雞肉屠體及30隻鴨，後續將銷毀、開罰。（池雅蓉翻攝）

防堵禽流感疫情延燒，新北市農業局召集違法屠宰查緝小組，15日於三重某平房查獲違法屠宰雞鴨，當場沒入50公斤雞肉屠體及30隻鴨，林姓負責人及現場2名員工提不出屠宰場的合格標章，坦承私宰。農業局已將全數產品沒入，後續將銷毀並依《畜牧法》開罰2萬至10萬元罰鍰。

農業局表示，該處已於數年前被列管，現更換負責人又再被查獲，也提醒一旦發現違法現宰活禽，可依法開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰；若同一人再犯，可處1年以下有期徒刑，或併科10萬元罰鍰。

(中時)