機捷試營運 新北新闢7條捷運公車路線

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新北市交通局配合通車也新闢7條捷運公車路線，方便民眾轉乘。（池雅蓉翻攝）

除新闢7條捷運公車路線，加上原有的103條路線，新北市共有110公車條路線可行駛到機場捷運站周邊。（池雅蓉翻攝）

桃園機場捷運16日起試營運，新北市交通局配合通車也新闢7條捷運公車路線，加上原有的103條路線，共有110公車條路線可行駛到機場捷運站周邊。另同步開放周邊6個Youbike站，也於三重站及新北產業園區2站交會站額外增設641個機車及213個自行車位，方便民眾轉乘。

交通局於A3新北產業園區站新闢958（捷運先嗇宮－捷運新北產業園區）及959（捷運先嗇宮－捷運新北產業園區）、A5泰山站則有960（捷運新莊站－捷運泰山站）及899（捷運蘆洲站－洲子洋重劃區－捷運泰山站）、A9林口站則有854（林口－醒吾科技大學）、961（師大林口校區－捷運林口站）及962（林口中華路－捷運林口站）。

958及959路線試營運期間每日共有48班次，正式營運則有96班次；960及899試營運期間共92班次，正式營運則有96班次；854、961及962試營運期間則共有56班次，與正式營運班次相同。

(中時)