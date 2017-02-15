攔砂石車開槍 3惡煞判刑

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新竹縣羅姓砂石車司機，去年行經寶山鄉時，突遭1部黑色轎車攔下，其中3人對空鳴槍，另2名男子下車撿子彈殼。羅事後將行車紀錄器畫面PO網，警方循線逮捕攔車的梁、鄭、曾男，及同車的葉、徐姓少年。

梁嫌等人坦承犯行，辯稱因不滿砂石車隊傾倒土方，霸占道路，所以才夥同幾名友人犯案。

法官調查發現，被告使用槍械無殺傷力，依共同與少年犯強制罪，判梁男5月徒刑曾、鄭各判3月徒刑，得易科罰金。

(中時)