金錢豹老闆袁昶平聲明：不介入、不參與政黨選舉
新一代媒體集團創辦人袁昶平15日發出聲明表示，針對媒體報導「國民黨主席之爭，金錢豹酒店妹傳被團購」，並影射他介入相關選舉，特別澄清，國民黨高層確實曾透過管道與他連繫，但基於不介入、不參與政黨選舉的立場，並未做出任何允諾；也未與相關人士會面，期盼外界勿再以訛傳訛，有心人士若再含沙射影，傷害他的聲譽，將採取法律行動。
國民黨黨主席競爭激烈，有媒體報導黨主席參選人為拉人頭入黨，傳出藍營大老找上金錢豹老闆袁昶平幫忙，讓這場黨魁選舉繼傳出染黑疑雲，又爆出找酒店力挺風波。
袁昶平昨天透過聲明澄清，表示他「不介入、不參與政黨選舉的立場，並未做出任何允諾」，但也證實「國民黨高層確實曾透過管道與本人連繫」。
業界透露，袁昶平這幾年已不太管金錢豹酒店營運，而是專心投入教育、餐飲和媒體業，繼創刊新一代時報，3月將創刊新一代兒童周報，及網路媒體的平傳媒，加上葳格教育體系，從幼兒園、國小、國中到高中招生爆滿，葳格高中學生還考上台大金榜，橫跨寶麗金餐飲集團，事業版圖不只限於「金錢豹酒店」，逐漸轉型教育和傳媒事業。
(中時)
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