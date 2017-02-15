青銀共好！年輕人住年輕屋，銀髮宅夯
台灣進入高齡化社會，銀髮族住宅夯，年輕人購屋則因建商讓利帶動首購風潮，靜宜大學教授紀金山今天（15日）表示，歐日等國試行「青銀共好」生活方式，銀髮族、青年人共同居住，養老與「跨世代朋友」，跨世代不一定是子女，範圍更廣，靜宜大學正展開創新轉型計畫，在沙鹿推出「好好住宅」打造新居住模式，讓銀髮宅不再暮氣沈沈。
台中市建築經營協會首場「大師講座」邀請紀金山分享紅遍網路的粉紅貨櫃屋「好好聚落」，熱潮不退的粉紅貨櫃屋是「有本社會企業」規畫的學習工坊，創辦人、靜宜大學教授紀金山透露正在推動重大計畫，將興建新的銀髮宅「好好住宅」。
台中市建築經營協會理事長許枝旺說，2016年就前往日本
、歐洲取經，發現歐洲提倡多動少坐，讓長者有充分活動的機會，看好銀髮族的建築市場，認同紀金山作法，老人能和年輕人同住社區，帶動更多活力。
銀髮宅是未來需求趨勢，年輕人首購也加溫，信義房屋指出，年輕人購屋熱區，以北屯和西屯區最多，選擇以北屯區崇德路和10期，中科和逢甲等地買氣熱絡，偏好購買5年內房屋，台中可以說是「年輕人住年輕屋！」
信義房屋中3區執行協理周俊榮說，「車到人到！」74號全線通車後帶動沿線房市，10期受惠，地價、房價持續上揚，但由於還在起漲點，價格親民，面對房市不景氣，建商也打出「讓利」策略。
(中時)
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