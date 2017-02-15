林鳳營牧場傳裁員 味全：一般人力調整
以生產味全林鳳營乳品為主的台南林鳳營牧場傳出裁員消息，造成部分員工擔憂飯碗不保。市府勞工局尚未接獲通報，味全公司指出，只是進行一般性組織人力調整，並非大量裁員。
有林鳳營牧場員工私下向媒體透露，自從「滅頂行動」約1年多前開始後，林鳳營乳品的銷量下滑；先前就有裁員的傳聞，今天已有員工被公司約談。
味全公司回應指出，林鳳營牧場員工大約有100多人，這次進行組織人力調整，不會到達大量解僱的標準，應該會精簡10多人，公司也會依法顧及員工的相關權益。
台南市政府勞工局指出，公司企業若計畫大量解僱勞工，需在60天前通報主管機關；若未達到大量解僱標準，則是在解僱日期前10天通報。至今天為止，還沒有接獲味全公司通報。1060215
(中央社)
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