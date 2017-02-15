姜文拍民國片俠隱 邀金城武侯孝賢演出

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中國大陸影星姜文將把民國時期武俠故事「俠隱」搬上大銀幕，除了執導筒，還將客串配角。陸媒報導，金城武獲邀擔任男主角，姜文的妻子周韻則力邀大導演侯孝賢軋一角。

大陸新文化報今天報導，姜文執導的「一步之遙」慘遭滑鐵盧後，今年鎖定另一齣民國題材，打算改編旅美作家張北海的武俠小說「俠隱」，講述一名青年俠客1936年回中國為師門報仇的故事。

以往常在自己執導的電影中擔任男主角的姜文，這次只客串配角。本片男主角邀請金城武擔綱，姜文的太太周韻擔任女主角。

值得注意的是，姜文這次還請到侯孝賢演出。

報導指出，侯孝賢是由周韻邀請的。周韻拍完侯孝賢執導的「刺客聶隱娘」後，就邀請侯孝賢演出「俠隱」。「俠」片已在2016年底低調開鏡。

姜文執導的前兩部作品「讓子彈飛」、「一步之遙」也都講述民國時期的故事，加上「俠隱」後，將構成「北洋三部曲」。

「俠隱」原著作者張北海是藝人張艾嘉的叔叔。新浪娛樂曾報導，打理翻拍事務的張艾嘉認為，「俠隱」不僅要準確再現舊北京的風情，還要拍出傳統武俠片沒有的新意，一定要等到有合適的人選再拍。

經多方考慮，張艾嘉看中從小在北京長大的姜文，認為他可以把握「俠隱」精髓，拍出影片需要「柔中帶硬」的感覺。1060215

(中央社)