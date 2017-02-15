百年老松驗明正身 原來是琉球松
中央氣象局台東氣象站內7棵百年老松，外界當作是「日本黑松」，原來是美麗的錯誤。林務局台東林管處長劉瓊蓮今天證實是「琉球松」。
有百年歷史的台東氣象站，去年遭到尼伯特颱風重創，中央氣象局著手改建，今天舉行整修落成啟用。
整修時特別保留氣象站內蒼勁的7棵百年老松，作為台東民眾的共同記憶。不過，這7棵老松樹過去一直被當作珍貴的日本黑松，能在低海拔生長百年不簡單。
這幾年陸續有植物專家感覺「此松非比松」，認為應該是「琉球松」，誤認「日本黑松」是個美麗的錯誤。
東管處長劉瓊蓮今天應邀參加啟用剪綵，也特別為這7棵老松樹驗明身分。劉瓊蓮澄清不是日本黑松，而是琉球松。
劉瓊蓮說，經專家指正，以及實地現場查看後，確認老松樹沒有日本黑松葉片「短而堅韌」的特色，反而符合琉球松葉片「長而柔軟」的特性，只要妥善照顧，存活500年應無問題。
專程到台東參加落成典禮的中央氣象局長辛在勤表示，會叮嚀站內同仁，務必在台東林管處的協助及建議下，給琉球松適合的成長環境及適切的保護措施，讓它們與台東氣象站永遠共存。1060215
(中央社)
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