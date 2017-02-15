防隱匿禽流感疫情 雲林縣從化製廠反向勾稽
一月迄今全台爆發17場禽流感養禽場，雲林縣通報13場，縣府表示，雲林縣前年的鵝隻禽流感撲殺100萬多隻鵝，防疫迄今沒鬆懈，養禽戶乖乖通報，防疫人員也使出魔鬼手段從化製場勾稽查出試圖隱匿的2家養禽場。
農業處長張世忠說，雲林發生疫情的13場飼養場屬於散發型，並非群聚感染。
外界質疑雲林縣禽流感這麼嚴重？張世忠表示，沒案例不代表真的沒發生，有通報案例也不代表真的疫情最嚴重，只有防疫人員加強稽查，業者願意主動通報，才能盡速清除。
他指出，前年禽流感集中在雲林縣，縣府對疫情就敏感，今年又捲土重來，縣府的防疫查核謹慎度高，禽農警覺性也高，禽農如果隱匿，縣府也有反制作為，從化製廠勾稽查核，如果非主動通報被查到，不予補償。
張世忠表示，雲林縣有3家化製廠，縣府防疫人員1月初從報表看到某日載運量異常偏高，勾稽到2場高病原性禽流感，各撲殺2萬多隻、2600百多隻。
另有一小養鴨場沒有通報、沒有送化製，偷偷把死鴨丟棄在河邊，當天就被查獲開罰20萬元，防疫所進場撲殺剩下的33隻。
張世忠說，一月中以後養禽戶幾乎都主動通報，且都是在死亡率還不高（約百分之一）、症狀還不明顯時，防疫算是徹底。
張世忠強調，台灣位於候鳥遷移路徑上，很難避掉禽流感疫情，補償費只有6成，後續復養程序漫長繁雜，養禽戶主動通報真的是不容易，防疫人員壓力也很大，「會覺得業障深」。
(中時)
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