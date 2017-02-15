林佳龍有請國際照明大師周鍊 打造花博光影造景
台中市即將主辦2018世界花卉博覽會，為讓園區的光影造景更加符合花博核心意旨「花現GNP」，市府找來替紐約自由女神像和台南奇美博物館進行燈光設計的國際照明大師周鍊
，向他請益台中世界花博的燈光設計，期望呈現花與人的對談，打造「以人為本，生活為主」的城市內涵。
國際照明大師周鍊拜會市長林佳龍，市長在夫人廖婉如、副市長張光瑤、建設局長黃玉霖、文化局長王志誠、農業局長王俊雄、都市發展局長王俊傑等人陪同下接見周鍊，雙方針對如何進一步促進花博照明事宜熱烈討論，林佳龍也分享未來台中市的城市願景營造理念。
林佳龍表示，台中的城市性格豐富多元而有創意，就像是「水瓶女」，卻缺乏系統性的整合，顯得雜亂；因此，市府希望藉由舉辦花博當作一個開始，邀請國際照明大師周鍊的專業團隊進行技術指導，展現花博主題「花現GNP」(Green綠色、Nature自然、People人文)，甚至呈現台中的整體城市美學與內涵，營造更符合台中個性的光環境。
林佳龍期待透過周鍊老師的協助，讓花博的燈光設計貫穿花博3個展區代表的「生態」、「生產」及「生活」理念，從光環境回頭檢視所有場館設計，抓取最核心價值，讓前往花博參觀的民眾感受到與大自然對話的療癒感，「聆聽花開的聲音」。
「民眾前往花博是為了看花、看人，還是看燈？」周鍊指出，燈光的存在是讓我們看到「花」與「人」，而非僅是炫技或照明工具，光的存在價值應是描述空間的關係及人與花的互動；他與林佳龍的理念一致，希望打造「以人為本，生活為主」的台中城市內涵。
(中時)
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