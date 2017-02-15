買菜也有女神氣場！全智賢和尪逛超市被捕獲
女神全智賢2012年和富三代老公崔俊赫結婚，去年2月誕下一子，休息4個月就接下《藍色海洋的傳說》回歸影壇，升格當媽魅力依舊不減，而《藍》劇上月播畢後，全智賢隨即回歸人妻、人母身分，近日就被捕獲和老公一起逛百貨公司超市的身影。
照片中，全智賢頂著包子頭、戴上墨鏡，身穿長版皮草大衣，貴婦打扮相當吸睛，在她專心挑選食材時，戴著鴨舌帽的老公就站在一旁靜靜注視，展現夫婦間的溫馨日常，買完菜後，再到速食店用餐，享受兩人時光，結婚4年多，感情依舊甜蜜。難得看到夫妻倆同框，引起眾多粉絲關注，並大讚全智賢就連外出買菜也有強大氣場，果然是女神。
(中時電子報)
關鍵字：全智賢
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