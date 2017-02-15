陸探討參加禁核條約談判

共同社15日報導，五大擁核國之一的中國正在探討參加明年3月下旬在紐約聯合國總部啟動的《禁止核武器條約》制定談判事宜。中方召集了聯合提出規定啟動制定談判這一聯合國決議的奧地利和墨西哥等「制定擁護派」開會，聽取了其意見。

五大擁核國中，除中國外的美英法俄均對禁核條約本身持反對立場。由於還存在國內協調問題，中國是否真會參加談判尚不得而知，但這是擁核國家首次展現出有關參加談判的舉動。啟動談判的籌備會議將於16日在聯合國總部召開。

在墨西哥城出席核裁軍相關國際會議的中國外交部高官13日證實，中國正在探討參加談判事宜，但同時稱尚未作出最後決定。該高官還透露，在與「制定擁護派」開會後，五大擁核國也進行了磋商。

處於美國核保護傘之下的日本沒有明確表示是否會參加談判。贊成禁核的中南美及非洲國家正關注局勢發展。

據外交消息人士介紹，中國於2月上旬在駐日內瓦國際機構政府代表處召集了禁核談判啟動決議的聯合提案國家大使等人，詳細詢問了談判前景等問題。據悉，當時還問及中國若參加談判會產生何種影響等。

(旺報)