俄媒：陸駐吉布地基地 將部署2千人
中國大陸在東非樞紐吉布地設有海外首個軍事基地。據俄羅斯媒體報導，這座基地已部署800人，未來將擴充到2000人，主要目的是維護陸方投資利益，打擊威脅貿易航線的索馬利亞海盜。
俄羅斯「生意人報」報導，吉布地位處重要國際水道的戰略位置，也是世界上唯一有美中軍事基地並列，還擁有多國軍事基地的地方。
報導表示，吉布地人口不到100萬，但部署的外國軍人卻達到1萬人。對這個小國來說，這一數量十分驚人，有如「基地之國」。
美國在吉布地的軍事基地部署4000至5000名軍人，法國在當地也有幾座殖民時期遺留的軍事設施。中國大陸則在吉布地建立首座海外軍事基地，大陸官方稱之為「保障設施」。
文章指出，中國大陸與吉布地政府簽署在2年內投資140億美元的協議，在當地建立基地是為了保護自身的投資利益。
美國曾千方百計阻止吉布地讓中國大陸建立基地，但並未成功。美國擔心中共在吉布地基地停泊軍艦，繼而變成一座貨真價實的海軍基地。陸方雖尚未這麼做，美國偵察衛星仍密切監視陸方基地。
派駐吉布地的一名歐洲外交官說，美國不必對中共軍方在吉布地部署過於緊張。中美基地有不同用途，中國大陸是為保護自身商業利益，打擊威脅貿易航線的索馬利亞海盜，美國則是用於打擊當地的極端武裝分子。
報導指出，俄羅斯也可能在吉布地建立軍事基地，但2012和2013年進行的談判沒有成功。1060215
(中央社)
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