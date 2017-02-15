澎離島醫事公費生甄試 16日起報名

衛生福利部106學年度原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試公佈，澎湖縣今年共有8個名額，16日起至20日止受理報名。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，衛福部在去年底舉行原住民及離島地區醫事人員養成計畫第四期（106至110年）招生協調會，經政院與立委協調同意澎湖和金門2離島的醫學系配額各為6名，未來畢業完成分發後必須在偏鄉或離島提供6年醫療服務。

陳淑娟同時指出，衛福部依重點科別培育公費醫師制度，自105學年度起原住民和離島醫事人員，每年培育100名公費醫師，預計培育500名公費醫師，增加學子更多入學管道，並針對醫師人力不足科別進行重點培育。

澎湖縣政府衛生局表示，澎湖今年共提報有8個名額，其中醫學系有6名，包括台大、中國、成功、高雄、馬偕和輔仁等所各1名，另輔仁大學臨床心理學系和馬偕醫學院聽力語言治療學系語言組各1名。1060215

(中央社)