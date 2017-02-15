金正男頻到星馬會情婦 最終命喪機場

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北韓最高領導人金正恩哥哥金正男，在馬來西亞遭到刺殺。星馬媒體今天報導，指金正男因為要和情婦會面，最近頻繁往來馬來西亞和新加坡，最後落得命喪馬來西亞下場。

馬來西亞星洲網引述韓媒報導，稱金正男有情婦在星馬，因此頻繁來往新加坡和馬來西亞。金正恩執政後，經常有人看到金正男出沒在星馬等地的高級酒店。

新加坡聯合晚報指出，金正男在情人節前一天遭到毒殺，有說法指出他要前往和情婦會面，最近頻繁往來馬來西亞和新加坡，沒想到竟魂斷機場。

新加坡新明日報也引述韓媒說法，報導金正男頻到星馬會情婦。同時也傳說金正男一直主要居住在馬來西亞、新加坡等東南亞地區。

馬來西亞全國刑事調查總監莫哈末沙烈（Mohmad Salleh）證實，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在大馬遇刺身亡。馬國警方說，金正男13日上午在吉隆坡國際機場準備登機前遇刺身亡。1060215

(中央社)