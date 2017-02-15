國道死亡車禍 檢約談周繼弘黃河清到案

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士林地檢署偵辦國道5號遊覽車33死車禍案，今晚約談蝶戀花旅行社負責人周繼弘、友力通運負責人黃河清，釐清相關案情。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡案件。

士檢在完成現場、車體初步勘驗後，從今晚6時30分開始約談蝶戀花旅行社、友力通運等業者到案說明，以釐清相關案情。1060215

(中央社)