傳部署陸基飛彈違條約 俄國否認

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據報俄羅斯部署一種新式陸基巡弋飛彈，違反與美國簽定的條約。俄國克里姆林宮今天表示，俄方致力遵守國際義務，包括飛彈議題在內。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在每日電話簡報中說：「俄國一貫致力信守國際承諾，包括相關條約在內。」

他表示：「沒人正式指控俄國違反這項條約。」1060215

(中央社)