陸共享經濟方興未艾 共享汽車現身大城
繼共享單車風行中國大陸後，近來共享汽車也陸續登陸大陸多個大城市。在上海，共享汽車起程費用是人民幣15元（約新台幣68元）。
光明日報旗下的光明網報導，名為「途歌出行（TOGO）」的共享汽車服務近日在上海現身，透過分時租賃的理念，讓使用者無需擁有轎車、甚至也不必叫計程車，就能在街上租一輛車，自己開往目的地後再還車。
和共享單車一樣，民眾利用手機應用程式（app）先預繳1500元押金，尋找附近可用的轎車，然後訂車並使用，最後在指定的營運點還車。
費用結合里程及時間，途歌出行起程費用為15元，包含30分鐘的時長費，續程費率為每公里1.98元。而在上海，一般計程車的起跳金額為14元，路程約3公里。
另外，根據揚子晚報及南方日報，江蘇南京和廣東東莞也都開始出現共享汽車。南京的價格更親民，普通的電動汽車前兩小時14元，每天最高150元，低於現行以日計價的租車費。
根據報導，東莞較偏遠的高科技園區上班族對此表示歡迎，因為當地地鐵和公車都不方便，過去只能叫計程車往來，現在則有更多選擇。
不過，有分析指出，共享汽車經營上有一些「痛點」影響其發展，包括目前轎車投放量太低、大城市停車不易都影響使用意願，而一旦使用，交通違規的責任也將由用戶承擔。1060215
(中央社)
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