文總執諮委建議名單 總統副總統領銜

我要評比

中華文化總會今天召開第六屆執委會，包括總統蔡英文等258名新會員確定入會，會中也提出第7屆執委、諮委建議名單，其中包括蔡總統、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君等人。

中華文化總會今天下午召開執行委員會議，代理會長劉吉人先是在2時3分宣布延長會議，2時13分宣布出席執委過半、會議舉行。今天應到會人數28人，實際報到15人，過半成會。

今天會議通過258名新會員入會，其中包括總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、故宮院長林正儀等人。

楊渡今天指出，最快15日後要召開第7屆文化總會會員大會。推估最快是在3月2日召開。

楊渡表示，會議中也提出第七屆執委暨諮委會議的執行委員、諮議委員建議名單。下次會議當中將選出35名執行委員、候補6名；11名諮議委員、候補2名。

記者取得執行委員候選名單包括，總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、國立故宮博物院院長林正儀、立委王金平、智原科技董事長宣明智、東元電機集團會長黃茂雄、新光金董事長吳東進、富邦金董事長蔡明忠、中國信託最高經營顧問廖了以、南僑董事長陳飛龍、工總理事長許勝雄。

耐斯集團總裁陳哲芳、美吾華懷特生技集團董事長李成家、力晶集團總裁黃崇仁、遠東集團總裁徐旭東、華南金控副董事長林明成、吳念真企畫製作有限公司董事長吳文欽（筆名吳念真）、台北文化基金會董事長李遠（筆名小野）、央廣董事長路平、政治評論人江春男、圓神出版董事長簡志忠、紙風車文教基金會董事長柯一正、印刻社長初安民、格林文化發行人郝廣才。

電視台主持人鄭弘儀、紙風車文教基金會執行長李永豐、台灣綜合研究院董事長黃輝珍、台灣中油董事長陳金德、科學城物流董事長陳榮泉、薇閣文教基金會董事長李傳洪、行政院政務顧問林中進、台灣證券交易所董事長施俊吉、亞東關係協會科技交流委員會主任委員何美玥。

國票綜合證券董事長洪三雄、鎰勝工業股份有限公司董事長黃子成、工總常務監事陳進財、台糖董事長黃育徵、三圓建設董事長王光祥、天染工坊藝術總監陳景林、華航集團董事長何煖軒。

諮議委員候選名單11名、候補2名，包括台北書院山長林谷芳、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、台藝大教授黃光男、政大名譽教授吳靜吉、前文建會主委翁金珠、報導者文化基金會執行長何榮幸、唐美雲歌仔戲團團長、國際通商法律事務所律師陳玲玉、壹電視總經理陳守國、台灣工藝之家協會榮譽理事長陳啟村、中華民國工業區廠商協進會總會長秦嘉鴻、超捷國際物流股份有限公司董事長蘇登俊。1060215

(中央社)