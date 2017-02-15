國道33死 立委籲強制裝數位行車紀錄器

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國民黨立委蔣萬安今天說，將要求交通部參考日本與歐盟國家立法，強制安裝數位行車紀錄器隨時回傳客運駕駛的行駛時間、里程數於平台上，掌握客運駕駛工時與休息狀況是否符合法令規定。

蝶戀花旅行社賞櫻團13日晚發生重大車禍，造成33死、11傷，引發社會關注遊覽車司機是否超時工作等議題。

蔣萬安表示，針對這起重大車禍，他將要求交通部參考日本與歐盟國家現行立法，強制安裝數位行車記錄器隨時回傳客運駕駛的行駛時間、里程數於平台上，掌握客運駕駛的工時與休息狀況是否符合法令規定。

他說，勞動部應嚴格執法，避免客運駕駛過勞的情形，確保駕駛身心健康與乘客生命安全。

蔣萬安說，也將研議已領取勞保老年年金的勞工，如再投入職場工作，應強制投保職災保險可能性，保障弱勢勞工的權益。

他也為往生者哀悼，祈願傷者早日康復。1060215

(中央社)