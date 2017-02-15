新北市府：不接受核廢料貯存場設境內

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行政院原能會公布，核廢料貯存場以全台為主，新北市政府今天晚上表示，「新北市絕不接受有貯存設備」，也絕不接受蘭嶼低階核廢料運回新北市境內貯存。

原能會建議，選址應以全台為選址範圍，不宜預先限縮為無人島或準無人島。新北市政府對此作以上表示。1060215

(中央社)