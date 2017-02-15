金正男遺體 吉隆坡中央醫院將鑑定死因

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡，警方今天將金正男的遺體轉送吉隆坡中央醫院，進一步鑑定死亡原因。

馬來西亞警方今天上午8時多將金正男的遺體載離布特拉再也醫院，沿途並派出4輛警車隨行，嚴密戒護，確保運送過程安全。

新加坡聯合晚報稱，金正男的遺體會被送到吉隆坡中央醫院解剖，確定死亡原因。

布特拉再也醫院從今早起已有大批媒體守候，關注這起震驚全球的毒殺案件。

另外，報導也指出，已有4名北韓外交官今天抵達武吉阿曼警察總部，料與相關警官會面了解詳情。1060215

(中央社)