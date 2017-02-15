核電設備走出去 陸出口低壓加熱器

由大陸東方電氣（廣州）重型機器有限公司自主設計及製造的低壓加熱器14日在廣州裝運出口，將用於法國電力集團CP1系列核電站的設備更換，為大陸核電產業「走出去」取得新的突破。

低壓加熱器是核電站常規島組件之一，用於提高機組設備的運行效率。此次交付的低壓加熱器適用於900兆瓦機組，總長13．85公尺。在裝運出口的儀式上，法國電力集團副總裁傅楷德表示，這是法國電力集團首次為法國運轉中的核電站向大陸企業訂購設備，並授予合格證書給製造的大陸企業，確認東方電氣成為法國電力集團在大陸的首家核電產品合格供應商。

法國電力集團是全球規模最大的核電運營商之一。東方重機副總經理明向軍表示，這是東方電氣首次按照歐洲壓力容器指令及標準進行核電產品的設計和製造。中法企業密切溝通並及時有效解決了從設計檔案審查、關鍵原材料採購控制、到關鍵製造工序執行中的各種問題。目前，東方電氣已經掌握了歐洲壓力容器指令及標準，並熟悉第三方的監控模式，提升了產品設計製造能力及項目組織管理能力，為後續項目合作打下基礎。

(旺報)