世界最大無軸式摩天輪 山東將營運

大陸山東省濰坊市白浪河流入渤海灣的入海口旁，世界最大的無軸式摩天輪——白浪河大橋摩天輪，已進入最後轎廂（車廂）安裝調試階段，很快就可開始營運，不但當地眾熱心期待，摩天輪也將成為具有三項世界新紀錄的當地新地標。

白浪河大橋摩天輪輪盤直徑達125公尺，總高度145公尺，比享譽世界的倫敦眼還高出10公尺，被業界公認為世界最大的無軸式摩天輪。摩天輪也創下了3個世界之最：世界上最大的無軸式摩天輪、世界上首例編織網格形式摩天輪、世界上首次無軸式輪橋合一摩天輪。

摩天輪的興建公司表示，白浪河大橋摩天輪的輪盤造型設計靈感來源於中國傳統文化的「龍」，整個輪盤如一個首尾相合銜的「龍脊」。施工人員用兩年時間，將重達4600噸鋼管完美地紡織出全球獨一無二的鋼鐵龍脊。巨大的輪盤上，由鋼管圍合成的鱗片清晰可辨。

為保證大橋的承載力，僅樁基就需要打下直徑1.0-1.8公尺、長度48-76公尺鑽孔灌注樁404根。施工採用的新科技，先後獲得大陸四4項國家專利。

一般的摩天輪多是中間有軸，或剛性或柔性支撐繞軸轉動，白浪河大橋摩天輪輪盤自身不轉動，而是通過轎廂自帶行走機器沿輪盤轉動。

白浪河大橋摩天輪是世界上最高的輪橋合一式建築，摩天輪位於白浪河大橋中央。白浪河大橋全長190公尺的主橋為雙層，上層為機動車專用道路，下層為人行道橋，也是摩天輪的入口。

摩天輪觀光纜車採用性能先進、結構成熟、安全可靠的設計結構。驅動系統採用機械傳動方式摩擦輪驅動，有轎廂36個、每轎廂可搭乘10人，每轉一圈時間約28分鐘。

未來坐在摩天輪上，近觀可俯視波濤翻滾的白浪河，遠眺可看見煙波浩淼的渤海灣。因此，白浪河大橋摩天輪又被當地民眾稱為「未來之眼」、「渤海之眼」。將成為濰坊濱海的城市景觀地標性建築。

(旺報)