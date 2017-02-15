台中飯店業者開春攬客 爭相舉辦攝影展、藝術展

「日本屋久島魔法森林」攝影展，以屋久島的風景為主軸，台中福華飯店邀請多位專業攝影師共同聯展。（圖／業者）

攝影師朱冠樺長年耕耘於弱勢團體，將作品義賣捐款給需要幫助的朋友，受邀為台中福華做特別展出。（圖／業者）

日月千禧酒店邀請旅法藝術家王仁傑，於酒店1樓藝術空間舉辦「La Vie en Rouge」個展，鼓勵孩子從創作中感受生命的熱情與美好。（圖／業者）

日月千禧酒店總經理劉興旺（左）邀請旅法藝術家王仁傑（中）舉辦個展；西點主廚李政諺以榛果巧克力慕斯蛋糕，為王仁傑勾勒法國生活的思念滋味。（圖／業者）

身為「台中藝術亮點計畫」的觀光飯店業者，開春爭相舉辦藝術展攬客！其中，福華大飯店推出日本動畫大師宮崎駿創作的靈感基地-屋久島魔法森林攝影展；推廣在地藝術的日月千禧酒店，今年首場展覽邀請旅法藝術家王仁傑以「藝術扎根」為概念，舉辦「La Vie en Rouge」個展。

其中，自今日起展出到4月30日的「日本屋久島魔法森林」攝影展，以宮崎駿心中的淨土-屋久島的風景為主軸，台中福華飯店邀請多位專業攝影師共同聯展，包含朱冠樺，Yantara、陳慧玲、蔡畹誼等4位，將屋久島上的「魔法森林」情境真實呈現。

此外，福華飯店結合本館，即日起至4月16日推出「吉卜力住房專案」，雙人房3,999元、4人房6,039元，內含展覽門票，再送攝影展專屬限量明信片。

攝影師蔡畹誼表示，拍攝當天意外的放晴，讓她好雀躍，陽光從樹葉間灑落，感受到古老森林，心肺都濕潤起來，卻處處有展新氣息，交錯的古藤，尤如大地的長者，將智慧灌溉人們，就如台中福華滿21年，團隊展現新氣象新活力，延續福華的服務「溫度」。

另一位從事公益性質已久的攝影師朱冠樺，長年耕耘於弱勢團體，將作品義賣捐款給需要幫助的朋友，受邀為台中福華做特別展出。朱冠樺說，當地的泉水擁有五十年以上保育，直接喝特別甘甜，爬山的步道都沒有過多的人工設施，以最天然的方式呈現給遊客，豐富的生態也滋養了她的心靈，透過攝影將當地的靈性美景，以照片方式帶給台中福華的旅客，符合質樸理念的飯店，顯得難得可貴。

日月千禧酒店則與青雲畫廊合作、邀請旅法藝術家王仁傑，以「藝術扎根」為概念，於酒店1樓藝術空間舉辦「La Vie en Rouge」個展，攜手啟發幼童對美的感知，鼓勵孩子從創作中感受生命的熱情與美好。

此外，西點主廚李政諺由畫作「玫瑰親切的味道11」產生共鳴，以立體玫瑰點綴製作榛果巧克力慕斯蛋糕，為王仁傑勾勒法國生活時期的記憶片刻和思念滋味。旅覓酒吧於展覽期間推出「玫瑰親切的味道」下午茶組，每套360元+10％，帶給民眾從視覺與味覺體驗藝術美感。

日月千禧酒店總經理劉興旺表示，該酒店致力推廣在地藝術，提供展覽空間為藝術家拓展國際能見度，旅客在酒店大廳就能欣賞在地藝術家的作品；同時，藉此鼓勵孩子從生活中累積美感經驗，培養美學素養展現創造力，達到藝術向下扎根、創意無限延伸，更讓世界看見台中在地文化軟實力！

(工商)