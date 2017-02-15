張志軍：設台商民間銀行 研究適時推出

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中國大陸國台辦主任張志軍15日說，對台商提出設立台商民間銀行、參與「一帶一路」建設、開放電子商務經營等建議，中國大陸將「積極研究、適時推出」。中央社記者邱國強北京攝 106年2月15日

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天說，對台商提出設立台商民間銀行、參與「一帶一路」建設、開放電子商務業務經營等建議，中國大陸將「積極研究，適時推出」。

張志軍還說，在這些領域，「新的一年，你們一定會看到新的氣象，新的變化」。

中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）今天舉行春節聯誼活動，張志軍是在出席晚宴致辭時，作上述表示。1060215

(中央社)