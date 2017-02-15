高市凍存3千雞確染禽流感 送化製處理

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高雄市湖內區屠宰場在13日傳出疑似禽流感的雞隻，今天經農委會回覆確認為H5陽性禽流感，市府動保處長徐榮彬說已令業者將凍存的雞隻送化製場處理。

高雄市是在13日接獲湖內區禽類屠宰場通報有3033雞隻來自雲林縣東勢鄉家禽牧場待宰雞隻，於屠宰前出現雞群大量死亡；雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位都呈現明顯潮紅現象，經判定疑似感染禽流感病毒，動保處要求業者凍存雞隻等候檢測結果。

動保處在下午接獲檢測回覆，確認送驗檢體呈H5陽性，徐榮彬說，在第一時間就要求業者將所有凍存雞隻立即運往化製場處理，不得延誤。

動保處同時要求屠宰線停宰24小時，並進行全面消毒，周邊環境的消毒也要確實徹底。1060215

(中央社)