原能會拍板 集中式貯存場選址3年內確認

台電送交原能會的核廢料處置相關報告，今（15）日審查結論出爐，除了台電將在9年內遷移蘭嶼核廢料外，原能會也要求台電於3年內確認集中式貯存場的選址地點，否則將逐年開罰3千萬元。但環團批評，3千萬對台電而言不痛不癢，恐怕最後結果就是一直罰下去。

台電先前規劃集中式貯存設施的處理時程浮動，約為N加16 年，原能會認為這恐導致蘭嶼核廢料的遷移延遲，今日公布「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」、「蘭嶼貯存場遷場規畫報告」審查結果，集中式貯存場從完工到啟用時間為8年，其中3年內要選定集中式貯存場的選址及土地取得作業，倘若延宕將依《物管法》開罰3千萬元，且可逐年開罰。

先前台電蘭嶼核廢遷移計畫，因未能選定低階核廢最終處置地點，於去年3月遭原能會開罰1千萬元，這次台電規畫9年將蘭嶼核廢運回原產地，原能會也建議，其中港運的5年計畫可先行準備，與集中式貯存場的規劃同時進行，倘若集中式貯存場先完成，蘭嶼核廢料也可運至集中式貯存場，加上運送時間4年，整體約需要12年。

至於核廢料的最終處置場雖無進展，但原能會提及，台電不應「先射箭再畫靶」，先選定地點，消息一出，居民當然會反彈，應該要先跟地方溝通，凝聚共識，並經過公正公開的程序選址。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠認為，將蘭嶼核廢料遷回是正確的方向，雖然一定會遭遇阻力，但還是要跟居民多溝通，這也符合政府想做的轉型正義，至於集中式貯存場的規畫，萬一台電沒找到合適地點，恐怕那3千萬就是一直罰下去，畢竟3千萬對台電而言不是大數目，「他不會痛」。

「罰他1億元都沒有用啦！」媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉指出，台電罰款，就巧立名目說公司虧損，電費喊漲，最後這些罰款恐怕全民埋單，僅僅只是罰款效用不大，應該要針對高階主管懲處，降職或罰退休金，「他們才會緊張」。此外，蘭嶼核廢料要運回原產地，應該要好好跟地方溝通，還要有實際的行動，仔細處理，才能讓全民心安。

(中時)