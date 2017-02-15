110年歷史 高雄市鼓山國小新校舍祈福動土
創校110年的高雄市鼓山區鼓山國小，校舍老舊耐震力不佳，市府斥資1億954萬元經費重建，預計於107年完工。15日舉辦校舍新建工程祈福與動土典禮，市府秘書長楊明州、教育局局長范巽綠與師生們，共同祈福見證百年老校重建。
校舍工程動土儀式於上午9時30分舉行，由校內舞獅隊鑼鼓歡騰中拉開序幕，楊明州秘書長、范巽綠局長與師生、校友們一起依傳統禮儀祈福，期許107年工程順利完工，給鼓山國小師生一個安全舒適的教學環境。
楊明州表示，市府對於老舊校舍的改善不遺餘力，希望給高雄市的孩子更好的教育環境，肯定鼓山國小致力於學童的教育發展，推展書法、玩具、英語、運動等四大特色，提供學生一個多元學習的教育環境，另外學校在推行視力保健更為出色，曾獲得教育部視力保健典範學校的榮譽，讓在鼓山國小的每位學生都能成為具備多元能力，身心健康的好學童。
校長陳慶盛感謝市府支持學校老舊校舍重建，表示新校舍完工後，能有效解決校舍老舊與耐震力不足的問題，並提供師生優質的學習空間，鼓山國小是歷史悠久的百年老校，新建校舍強調融入當地的歷史意念，也兼具生態系統環境設計，期望讓校友與就讀的學生，能感受百年歷史的珍貴意義，承先啟後開創出新一代的鼓山新風華。
新校舍4層行政教學大樓1棟，包含12間普通班教室、10間專科教室、以及1間活動中心兼禮堂，在設計上融入拱型迴廊、斜屋頂、紅磚意象於建築中，重塑校園地域風貌，呈現出歷史記憶與傳承。
(中時)
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