駐日代表處「認識台灣有獎徵答」 日兒童迴響大

每日《兒童新聞》冬季號舉辦的「認識台灣有獎徵答」活動15日在每日新聞社舉行頒獎典禮，我駐日代表謝長廷親臨主持頒給獲頭獎之3位幸運小朋友。謝長廷與得獎人，福村太郎、深澤里菜、鈴木祈莉姐妹和家長等人合影。(駐日代表處提供)

我國駐日代表處首度與「每日新聞社」合作，2016年12月在每日《兒童新聞》冬季號舉辦「認識台灣有獎徵答」活動，得到頭獎的3名幸運小朋友15日在「每日新聞社」獲頒台灣3日遊往返機票及住宿券等獎品。

「認識台灣有獎徵答」活動是由駐日代表處精心設計的，利用日本小學放寒假期間，鼓勵小學生與家長共同閱讀《兒童新聞》有關台灣現況的報導，並從中尋找問題答案後，在《每日新聞》的「認識台灣有獎徵答」專屬網頁上作答。

有獎徵答的問題包括「台灣春節」、「元宵燈會」，以及「台日互訪現況」等。徵答活動於上年12月31日截止，今年1月下旬進行電腦隨機抽獎。

據統計共有3755位小朋友上網作答，其中有3740位小朋友答對並取得中獎機會。不少家長在網頁上回應，表示透過此次活動認識台灣，也增加親子互動，全家已認真考慮赴台灣一遊。

我駐日代表謝長廷15日在每日新聞社舉行的頒獎典禮上，頒贈台灣3日遊往返機票及住宿券給3位頭獎得主，貮獎則獲得裝有紀念幣、台鐵太魯閣號模型、利用咖啡滓抽出之纖維製成之環保汗衫等物品之福袋。謝代表另加碼致贈台灣知名小籠包餐廳餐券給10組20位小學生及家長，希望獲獎小朋友都能品嚐台灣美食，體驗台灣氣氛。

獲得頭獎的福村太郎(小學1年級)的媽媽說，「去年跟太郎上網徵答後，因為太想去台灣了，就先在元旦時去玩了，沒想到回來就接到中獎通知，超樂的！去一次不夠，這回要利用春假帶父母也一起去。」

謝長廷特別強調，台日友好交流應該永續發展，我們這一代在致力台日友好交流的同時，也要為未來新世代創造交流平台。針對日本小學生舉辦這項活動，就是為奠定台日友好永續發展的基礎，讓日本新生代認識台灣、接觸台灣、進而理解台灣。

(中時)